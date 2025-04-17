Київ
Вальсакор® (Valsacor)

Вальсакор® (Valsacor)

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Доступно в 897 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
201,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
270,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
435,38 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
586,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
720,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
193,94 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,02 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
551,34 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
752,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
199,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
267,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
491,32 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
577,68 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
696,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
208,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
266,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
568,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
698,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
199,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
267,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
489,96 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
563,34 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
665,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
234,40
Економія при броні: -9,20 грн
225,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
292,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -2,40 грн
601,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
492,58
Економія при броні: -2,27 грн
490,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,20
Економія при броні: -6,00 грн
225,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,20
Економія при броні: -21,80 грн
292,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -2,40 грн
601,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,40 грн
735,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,35
Економія при броні: -35,47 грн
197,88 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
517,18
Економія при броні: -78,61 грн
438,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
206,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
280,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
406,35 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
569,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
716,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
206,08 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
264,78 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
605,04 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
663,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
307,74
Економія при броні: -46,77 грн
260,97 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
515,04 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
729,39
Економія при броні: -110,87 грн
618,52 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
855,21
Економія при броні: -129,99 грн
725,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
258,46
Економія при броні: -38,02 грн
220,44 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
322,04
Економія при броні: -52,55 грн
269,49 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
640,06
Економія при броні: -78,57 грн
561,49 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
783,01
Економія при броні: -89,07 грн
693,94 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
205,28 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
270,38 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
491,08 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
544,86 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
665,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
198,84 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
267,76 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
549,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
669,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
181,90
Економія при броні: -27,64 грн
154,26 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
661,47
Економія при броні: -100,54 грн
560,93 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
805,70
Економія при броні: -118,89 грн
686,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
222,12 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
292,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
616,68 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
749,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
211,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
264,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
569,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
687,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,85
Економія при броні: -31,58 грн
210,27 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
635,11
Економія при броні: -65,73 грн
569,38 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
776,95
Економія при броні: -87,70 грн
689,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
236,70
Економія при броні: -11,50 грн
225,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
149,85
Економія при броні: -3,65 грн
146,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
402,93
Економія при броні: -1,60 грн
401,33 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,40 грн
735,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
205,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
264,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
568,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
695,00 грн
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