Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
714,50
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,99
Економія при броні: -44,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
315,57
Економія при броні: -43,51 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
614,31
Економія при броні: -126,98 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
664,80
Економія при броні: -103,41 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
777,25
Економія при броні: -99,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
232,00
Економія при броні: -41,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,00
Економія при броні: -42,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
624,00
Економія при броні: -98,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
744,00
Економія при броні: -100,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
244,13
Економія при броні: -31,02 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
159,95
Економія при броні: -21,32 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
600,35
Економія при броні: -29,84 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
635,59
Економія при броні: -32,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
777,54
Економія при броні: -40,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,42
Економія при броні: -44,14 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
315,56
Економія при броні: -55,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
597,68
Економія при броні: -110,44 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
631,12
Економія при броні: -70,01 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
772,08
Економія при броні: -94,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
234,84
Економія при броні: -36,21 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
308,90
Економія при броні: -37,54 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
572,68
Економія при броні: -54,97 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
622,12
Економія при броні: -65,44 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
761,07
Економія при броні: -38,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
244,42
Економія при броні: -35,35 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
318,90
Економія при броні: -51,96 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,15
Економія при броні: -117,89 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
633,60
Економія при броні: -83,54 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
775,11
Економія при броні: -100,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,70
Економія при броні: -16,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
300,60
Економія при броні: -18,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
714,40
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
251,19
Економія при броні: -42,12 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
310,61
Економія при броні: -43,67 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
589,94
Економія при броні: -72,37 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
629,55
Економія при броні: -79,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
770,16
Економія при броні: -95,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
246,59
Економія при броні: -50,49 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
320,25
Економія при броні: -50,37 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
644,77
Економія при броні: -107,89 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
595,68
Економія при броні: -54,67 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
788,78
Економія при броні: -100,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
236,90
Економія при броні: -19,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,80
Економія при броні: -22,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
570,90
Економія при броні: -70,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
725,10
Економія при броні: -14,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
309,12
Економія при броні: -42,12 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
644,05
Економія при броні: -81,11 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
301,37
Економія при броні: -18,74 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
787,89
Економія при броні: -100,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,32
Економія при броні: -45,97 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
338,53
Економія при броні: -68,65 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
588,19
Економія при броні: -125,71 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
638,97
Економія при броні: -102,09 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
781,68
Економія при броні: -93,81 грн