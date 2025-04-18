Харків (адресу не вказано)
Доступно в 434 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
239,46
Економія при броні: -33,51 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,74
Економія при броні: -45,86 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
661,91
Економія при броні: -111,63 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
767,32
Економія при броні: -58,35 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
246,87
Економія при броні: -38,86 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
241,95
Економія при броні: -11,63 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
634,66
Економія при броні: -47,59 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
811,77
Економія при броні: -108,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
238,50
Економія при броні: -12,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,70
Економія при броні: -11,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
235,00
Економія при броні: -9,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
154,45
Економія при броні: -8,05 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -7,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,60
Економія при броні: -11,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
615,17
Економія при броні: -0,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА