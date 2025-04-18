Київ
Вальсакор® (Valsacor)

Вальсакор® (Valsacor)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 434 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
222,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
265,88 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
487,46 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
551,52 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
674,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
199,12 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
303,42 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
601,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
745,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
228,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
612,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
759,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
269,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
549,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
690,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
239,46
Економія при броні: -33,51 грн
205,95 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,74
Економія при броні: -45,86 грн
268,88 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
661,91
Економія при броні: -111,63 грн
550,28 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
767,32
Економія при броні: -58,35 грн
708,97 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
204,84 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
267,96 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
557,88 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
667,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
222,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,46 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
617,58 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
735,84 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
222,74 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
288,38 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
622,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
748,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
246,87
Економія при броні: -38,86 грн
208,01 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
241,95
Економія при броні: -11,63 грн
230,32 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
634,66
Економія при броні: -47,59 грн
587,07 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
811,77
Економія при броні: -108,96 грн
702,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
238,50
Економія при броні: -12,80 грн
225,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,70
Економія при броні: -11,90 грн
292,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,10 грн
604,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,10 грн
738,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
198,56 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
264,44 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
630,36 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
675,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
235,00
Економія при броні: -9,30 грн
225,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
154,45
Економія при броні: -8,05 грн
146,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,10 грн
604,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,10 грн
738,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
232,44 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
296,02 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
636,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
775,74 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
204,84 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
267,48 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
559,68 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
673,44 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
204,54 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
293,56 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
562,32 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
668,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
203,08 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
281,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
524,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
562,38 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
666,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -7,40 грн
225,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,60
Економія при броні: -11,80 грн
292,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,10 грн
604,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
615,17
Економія при броні: -0,08 грн
615,09 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
199,44 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
550,14 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
677,94 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
200,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
280,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
609,66 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
719,94 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
207,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
275,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
574,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
715,10 грн
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