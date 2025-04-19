Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
244,72
Економія при броні: -32,74 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
303,18
Економія при броні: -14,73 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
583,57
Економія при броні: -72,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
631,66
Економія при броні: -29,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
772,74
Економія при броні: -89,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
240,14
Економія при броні: -28,16 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
313,23
Економія при броні: -38,56 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
580,52
Економія при броні: -69,75 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
630,64
Економія при броні: -28,38 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
771,49
Економія при броні: -87,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
249,26
Економія при броні: -32,48 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
594,81
Економія при броні: -39,91 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
646,16
Економія при броні: -43,23 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
790,48
Економія при броні: -52,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
234,40
Економія при броні: -16,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,60
Економія при броні: -31,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
229,10
Економія при броні: -11,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
315,80
Економія при броні: -32,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
556,10
Економія при броні: -71,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
717,00
Економія при броні: -5,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,67
Економія при броні: -30,62 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
310,66
Економія при броні: -34,73 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
525,92
Економія при броні: -23,13 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
631,78
Економія при броні: -62,03 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
772,89
Економія при броні: -87,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,91
Економія при броні: -30,87 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
302,37
Економія при броні: -32,07 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
629,97
Економія при броні: -67,78 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
770,67
Економія при броні: -81,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -15,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
306,60
Економія при броні: -23,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
560,80
Економія при броні: -76,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
247,35
Економія при броні: -35,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
596,62
Економія при броні: -93,83 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
676,24
Економія при броні: -106,49 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
784,42
Економія при броні: -82,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
246,14
Економія при броні: -33,76 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
311,64
Економія при броні: -35,71 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
638,07
Економія при броні: -68,14 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
780,57
Економія при броні: -94,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
249,05
Економія при броні: -45,35 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
316,88
Економія при броні: -54,65 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
287,11
Економія при броні: -28,48 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
640,12
Економія при броні: -76,67 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
783,09
Економія при броні: -97,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,14
Економія при броні: -37,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,35
Економія при броні: -49,98 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
304,82
Економія при броні: -46,51 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
630,52
Економія при броні: -96,45 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
771,34
Економія при броні: -93,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,01
Економія при броні: -38,57 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
572,40
Економія при броні: -55,78 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
635,53
Економія при броні: -74,69 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
777,47
Економія при броні: -99,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
239,84
Економія при броні: -40,46 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
309,11
Економія при броні: -45,95 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
574,79
Економія при броні: -35,82 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
624,42
Економія при броні: -25,96 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
254,60
Економія при броні: -23,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА