Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
235,90
Економія при броні: -13,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
297,50
Економія при броні: -8,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
638,70
Економія при броні: -19,16 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
722,22
Економія при броні: -21,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
228,90
Економія при броні: -6,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
152,55
Економія при броні: -8,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
200,56
Економія при броні: -0,13 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
491,84
Економія при броні: -0,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -10,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
292,10
Економія при броні: -3,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
491,84
Економія при броні: -0,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
257,94
Економія при броні: -36,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
672,09
Економія при броні: -120,79 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
784,64
Економія при броні: -109,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
315,80
Економія при броні: -27,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -0,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,76
Економія при броні: -26,25 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
622,14
Економія при броні: -37,97 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
643,26
Економія при броні: -41,14 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
786,93
Економія при броні: -84,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
230,60
Економія при броні: -8,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
299,10
Економія при броні: -10,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
402,93
Економія при броні: -0,27 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
254,08
Економія при броні: -32,24 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
308,67
Економія при броні: -48,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
562,75
Економія при броні: -75,21 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
634,14
Економія при броні: -83,01 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
775,77
Економія при броні: -75,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,70
Економія при броні: -11,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
157,20
Економія при броні: -12,85 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
201,17
Економія при броні: -0,13 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
236,53
Економія при броні: -36,16 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
518,52
Економія при броні: -30,64 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
623,87
Економія при броні: -72,66 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
763,21
Економія при броні: -62,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
248,72
Економія при броні: -35,57 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
639,27
Економія при броні: -88,14 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
828,73
Економія при броні: -152,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА