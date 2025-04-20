Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,28
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека інтернет цін
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Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,39
Економія при броні: -2,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,09
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,60
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,75
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,06
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,89
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,03
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,23
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,06
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,00
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,93
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,41
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,53
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,25
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,98
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,34
Економія при броні: -4,40 грн