Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,82
Економія при броні: -10,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,47
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,16
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,58
Економія при броні: -10,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,82
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,86
Економія при броні: -3,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,90
Економія при броні: -13,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,98
Економія при броні: -13,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -2,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,68
Економія при броні: -13,05 грн