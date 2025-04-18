Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,45
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,65
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,62
Економія при броні: -6,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,57
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,94
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,69
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,64
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,90
Економія при броні: -3,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,86
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,46
Економія при броні: -6,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,85
Економія при броні: -4,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"