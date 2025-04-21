Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,45
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,36
Економія при броні: -3,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,90
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,36
Економія при броні: -12,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,59
Економія при броні: -8,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,18
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,41
Економія при броні: -10,28 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,26
Економія при броні: -5,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,40
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,54
Економія при броні: -9,39 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,84
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,85
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,73
Економія при броні: -7,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,27
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,25
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,86
Економія при броні: -6,87 грн