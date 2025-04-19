Львів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,42
Економія при броні: -4,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,90
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,65
Економія при броні: -5,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,90
Економія при броні: -1,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,82
Економія при броні: -13,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -6,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,90
Економія при броні: -1,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,17
Економія при броні: -4,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,85
Економія при броні: -4,03 грн