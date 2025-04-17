Київ (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,30
Економія при броні: -8,84 грн
Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,10
Економія при броні: -17,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,67
Економія при броні: -18,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,07
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,83
Економія при броні: -9,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,19
Економія при броні: -2,47 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,80
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,75
Економія при броні: -5,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,24
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,86
Економія при броні: -12,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,27
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,72
Економія при броні: -12,09 грн