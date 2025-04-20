Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,44
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,94
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,21
Економія при броні: -3,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,67
Економія при броні: -3,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,11
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,12
Економія при броні: -13,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,69
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,32
Економія при броні: -10,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,52
Економія при броні: -4,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,48
Економія при броні: -5,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,99
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,61
Економія при броні: -11,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"