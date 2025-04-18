Харків (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,65
Економія при броні: -5,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,79
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,22
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,80
Економія при броні: -10,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,71
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,49
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,58
Економія при броні: -13,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,91
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,86
Економія при броні: -5,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,84
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,74
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,80
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,30
Економія при броні: -13,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,52
Економія при броні: -4,73 грн