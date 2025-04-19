Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,19
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,97
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -7,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,16
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,54
Економія при броні: -3,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,30
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,38
Економія при броні: -9,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,02
Економія при броні: -9,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,60
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,93
Економія при броні: -5,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,83
Економія при броні: -6,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,04
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,04
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,42
Економія при броні: -11,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,02
Економія при броні: -10,68 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,84
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,89
Економія при броні: -8,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,34
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,28
Економія при броні: -6,62 грн