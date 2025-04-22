Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,46
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,12
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,59
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,16
Економія при броні: -8,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,81
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,66
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,38
Економія при броні: -3,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,36
Економія при броні: -4,31 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,40
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,74
Економія при броні: -12,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Економія при броні: -13,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Белалгін таблетки блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"