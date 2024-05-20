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Андипал-B таблетки стрип, №10 - Одеса (21792) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
46,90 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (4)
46,90 грн
Жасмін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Венера
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (4)
46,90 грн
Марія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Гармонія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (11)
46,90 грн
Приморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Азалія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Афродита
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
Всього: упаковка (3)
46,90 грн