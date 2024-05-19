Андипал-B таблетки стрип, №10 - Київ (21792) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 33 аптеках
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Київ, вул. Політехнічна, 25/29
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Київ, вул. Кирилівська, 116-А
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Київ, просп. Науки, 4
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Київ, просп. Лобановського, 2
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Київ, вул. Кирилівська, 109/2
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Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
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Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
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Київ, вул. Стальського, 24
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Київ, вул. Краківська, 13
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Київ, просп. Гузара Любомира, 3
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
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Київ, просп. Свободи, 2
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Київ, вул. Кубанської України, 26
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Київ, вул. Булгакова, 13
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Київ, вул. Ревуцького, 15
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Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13