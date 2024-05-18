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Андипал-B таблетки стрип, №10 - Харків (21792) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
38,38
Економія: -2,88 грн
35,50 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кубанської України, 26
Всього: упаковка (1)
48,50
Економія: -14,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -15,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (4)
34,43 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
50,90
Економія: -15,37 грн
35,53 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (3)
51,20
Економія: -15,45 грн
35,75 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (8)
50,90
Економія: -15,37 грн
35,53 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
40,62
Економія: -5,12 грн
35,50 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (2)
36,63
Економія: -1,33 грн
35,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (5)
49,50
Економія: -15,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -14,76 грн
34,14 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (3)
49,50
Економія: -15,61 грн
33,89 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (6)
78,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -15,61 грн
33,89 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -15,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -15,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (2)
51,00
Економія: -15,40 грн
35,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (2)
49,50
Економія: -15,61 грн
33,89 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (3)
50,90
Економія: -15,37 грн
35,53 грн