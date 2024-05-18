Андипал-B таблетки стрип, №10 - Харків (21792) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Ревуцького, 15
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Кубанської України, 26
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, вул. Стальського, 24
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, просп. Свободи, 2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено
Київ, вул. Булгакова, 13