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Андипал-B таблетки стрип, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (21792) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (5)
46,80 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Фармацевт копєйкін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (2)
46,90 грн
Мілана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Еріка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
38,38
Економія: -2,88 грн
35,50 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -15,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (4)
34,43 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кубанської України, 26
Всього: упаковка (1)
48,50
Економія: -14,62 грн
33,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
50,90
Економія: -15,37 грн
35,53 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (8)
50,90
Економія: -15,37 грн
35,53 грн
Марія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (4)
46,90 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (3)
51,20
Економія: -15,45 грн
35,75 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
46,90 грн