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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №100 - Львів (182534) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
388,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (80)
319,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
367,99
Економія: -41,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
388,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (90)
402,99
Економія: -76,79 грн
326,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
388,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
388,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
349,99
Економія: -23,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (90)
422,99
Економія: -96,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
393,99
Економія: -67,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (40)
437,99
Економія: -111,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -37,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
393,99
Економія: -67,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: таблетки (30)
416,99
Економія: -90,79 грн
326,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
388,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки (90)
433,99
Економія: -107,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
433,99
Економія: -107,79 грн
326,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
349,09
Економія: -13,20 грн
335,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
433,99
Економія: -107,79 грн
326,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: таблетки (20)
411,99
Економія: -85,79 грн
326,20 грн