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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №100 - Харків (182534) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (4)
320,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
345,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (6)
320,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (4)
318,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (6)
317,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
345,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (7)
319,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (5)
321,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (8)
320,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: блістер (4)
450,40
Економія: -120,90 грн
329,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
319,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -43,80 грн
326,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (3)
320,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2), блістер (7)
319,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
345,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), блістер (8)
317,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
320,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: блістер (6)
321,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (6)
317,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1), блістер (3)
319,20 грн