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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Одеса (182533) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: блістер (1)
65,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (15), блістер (1)
76,80
Економія: -5,72 грн
71,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), блістер (1)
85,22
Економія: -14,08 грн
71,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), блістер (1)
77,53
Економія: -6,39 грн
71,14 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
77,36
Економія: -14,77 грн
62,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
80,22
Економія: -9,07 грн
71,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), блістер (1)
81,79
Економія: -10,81 грн
70,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5), блістер (1)
78,74
Економія: -16,14 грн
62,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
62,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3), блістер (1)
81,64
Економія: -10,45 грн
71,19 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2), блістер (1)
83,40
Економія: -19,40 грн
64,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (3), блістер (1)
90,80
Економія: -24,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4), блістер (1)
76,41
Економія: -13,81 грн
62,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
75,99
Економія: -9,55 грн
66,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
80,22
Економія: -17,62 грн
62,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
78,33
Економія: -7,14 грн
71,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
77,10
Економія: -14,50 грн
62,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
75,50
Економія: -9,06 грн
66,44 грн