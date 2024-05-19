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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Львів (182533) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
79,39
Економія: -19,73 грн
59,66 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
62,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: блістер (1)
92,70
Економія: -26,30 грн
66,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (8)
92,50
Економія: -26,06 грн
66,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -17,06 грн
66,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
70,18
Економія: -3,36 грн
66,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), блістер (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
82,24
Економія: -22,56 грн
59,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -27,06 грн
66,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,55 грн
66,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -19,55 грн
66,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
92,50
Економія: -26,06 грн
66,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3), блістер (1)
79,85
Економія: -17,91 грн
61,94 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -32,55 грн
66,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), блістер (1)
89,00
Економія: -22,60 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
76,08
Економія: -16,41 грн
59,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
71,99
Економія: -5,55 грн
66,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (4), блістер (1)
75,50
Економія: -9,10 грн
66,40 грн