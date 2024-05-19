Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Львів (182533) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 113 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Русових, 1
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
Подорожник
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Аптека бам
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Львів, пл. Липнева, 10
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Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
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