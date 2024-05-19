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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Київ (182533) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 412 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -11,10 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер (1)
79,72
Економія: -17,77 грн
61,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
89,00
Економія: -22,60 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (4), блістер (1)
82,75
Економія: -20,73 грн
62,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
79,99
Економія: -13,55 грн
66,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: блістер (1)
75,50
Економія: -9,10 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
80,99
Економія: -25,51 грн
55,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
81,38
Економія: -19,39 грн
61,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), блістер (1)
77,23
Економія: -15,29 грн
61,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: таблетки (10)
79,84
Економія: -17,88 грн
61,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
74,92
Економія: -19,55 грн
55,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -13,55 грн
66,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
76,40
Економія: -10,00 грн
66,40 грн