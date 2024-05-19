Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Київ (182533) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Всього: таблетки (10)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (1)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7