Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Харків (182533) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Сумська, 73
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Москалівська, 61
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Харків, просп. Науки, 12