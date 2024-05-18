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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Харків (182533) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
79,02
Економія: -7,14 грн
71,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
80,18
Економія: -13,81 грн
66,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
88,10
Економія: -21,70 грн
66,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
84,30
Економія: -20,30 грн
64,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
73,50
Економія: -7,04 грн
66,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6), блістер (1)
79,45
Економія: -15,37 грн
64,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5), блістер (1)
81,66
Економія: -9,84 грн
71,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -11,53 грн
66,46 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: блістер (1)
83,40
Економія: -19,40 грн
64,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
84,78
Економія: -27,05 грн
57,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4), блістер (1)
79,41
Економія: -24,39 грн
55,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (1)
73,75
Економія: -4,99 грн
68,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
71,60
Економія: -2,12 грн
69,48 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -22,60 грн
66,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
81,74
Економія: -19,70 грн
62,04 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
83,40
Економія: -17,00 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -23,50 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
90,80
Економія: -24,40 грн
66,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
81,50
Економія: -17,50 грн
64,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -17,00 грн
66,40 грн