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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Одеса (182532) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (3)
60,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Калчева, вул. Центральна, 99
Всього: упаковка (1)
70,34 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -10,00 грн
60,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -15,00 грн
61,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -7,40 грн
62,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
55,57 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: таблетки (10)
60,00
Економія: -7,20 грн
52,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (2)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
80,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (5)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (7)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (4)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (2)
88,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -15,00 грн
61,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
65,78 грн