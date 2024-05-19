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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Львів (182532) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
73,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, вул. Ужанська, 10-А
Всього: упаковка (1)
59,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 52
Всього: упаковка (3)
59,59 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: стрип (1)
83,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвино, вул. Європейська, 14/1
Всього: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (2)
68,06 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1), стрип (1)
86,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Герца, вул. Центральна, 41-А
Всього: упаковка (3)
57,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
72,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (4)
65,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
67,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
65,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1)
63,19 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -13,40 грн
62,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (3)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: таблетки (10)
69,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Зодчих, 50
Всього: упаковка (1)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (8)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (3)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн