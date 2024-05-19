Андипал-B таблетки стрип, №20 - Львів (182532) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, вул. Ужанська, 10-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 52
Аптека24
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Всього: стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвино, вул. Європейська, 14/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Аптека24
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Герца, вул. Центральна, 41-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Зодчих, 50
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А