Андипал-B таблетки стрип, №20 - Київ (182532) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 70 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9