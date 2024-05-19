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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Київ (182532) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
70,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9)
69,89 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
70,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (3)
79,70
Економія: -24,14 грн
55,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: таблетки (10)
79,10
Економія: -23,54 грн
55,56 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
69,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (1)
79,70
Економія: -24,14 грн
55,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: таблетки (10)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (5)
69,07 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
72,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (5)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (3)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (4)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (1)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
94,30
Економія: -28,52 грн
65,78 грн