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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Харків (182532) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
62,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (1)
71,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 27
Всього: упаковка (1)
67,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, просп. Ювілейний, 54-Б
Всього: упаковка (1)
72,28 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (4)
73,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (6)
76,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (1)
79,50 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (2)
79,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (2)
65,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Пісочин, вул. Беліменків, 4-А
Всього: упаковка (2)
79,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
Всього: упаковка (1)
75,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
Всього: упаковка (1)
63,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пров. Коржевський, 34
Всього: упаковка (1)
58,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Всього: упаковка (8)
63,42 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
80,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
75,65 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
72,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
65,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 22
Всього: таблетки (10)
65,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (2)
65,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
65,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
65,78 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (3)
76,00
Економія: -13,40 грн
62,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (4)
76,00
Економія: -13,40 грн
62,60 грн