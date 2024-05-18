Андипал-B таблетки стрип, №20 - Харків (182532) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 27
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Ювілейний, 54-Б
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Сатурн-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
В інших містах:
Сатурн-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Пісочин, вул. Беліменків, 4-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пров. Коржевський, 34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Аптека24
Детальніше
Суми, вул. Іллінська, 35
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 22
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г