Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрій, комбінації без психолептиківАндипал-BЦіни в аптеках

Андипал-B таблетки стрип, №100 - Одеса (110752) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: таблетки (80)
363,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: таблетки (90)
364,70 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: таблетки (80)
327,28 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: таблетки (60)
358,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: таблетки (80)
373,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: таблетки (60)
363,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
335,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
368,73 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: таблетки (60)
360,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: таблетки (50)
368,73 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
372,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: таблетки (30)
351,96 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: таблетки (40)
342,60 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
339,04 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: таблетки (40)
359,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: таблетки (30)
369,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: таблетки (60)
332,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: таблетки (50)
363,23 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
373,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: таблетки (20)
358,30 грн