Андипал-B таблетки стрип, №100 - Одеса (110752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Аптека tas
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31