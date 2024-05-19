Андипал-B таблетки стрип, №100 - Львів (110752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Swiss pharmacy
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Аптека 3і
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Економна аптека
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Економна аптека
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В