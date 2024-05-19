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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Львів (110752) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
403,76
Економія: -56,08 грн
347,68 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки (80)
357,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: таблетки (40)
337,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: таблетки (90)
335,35 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: таблетки (20)
357,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: таблетки (20)
370,90 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: таблетки (70)
331,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: таблетки (30)
334,45 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: таблетки (80)
329,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: таблетки (10)
332,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: таблетки (30)
325,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
334,15 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: таблетки (40)
338,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
360,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: таблетки (20)
334,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: таблетки (50)
341,20 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: таблетки (50)
327,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: таблетки (80)
339,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: таблетки (70)
326,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: таблетки (60)
327,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: таблетки (20)
337,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: таблетки (80)
334,14 грн