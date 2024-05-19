Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрій, комбінації без психолептиківАндипал-BЦіни в аптеках

Андипал-B таблетки стрип, №100 - Київ (110752) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: таблетки (50)
344,39 грн
Віталюкс
Детальніше
Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: таблетки (20)
346,75 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
335,99 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
346,07 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: таблетки (90)
336,15 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: таблетки (90)
335,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: таблетки (80)
339,03 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: таблетки (70)
346,04 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: таблетки (80)
344,37 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: таблетки (70)
338,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: таблетки (20)
330,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: таблетки (70)
339,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: таблетки (50)
330,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: таблетки (20)
338,30 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
402,98
Економія: -55,97 грн
347,01 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: таблетки (10)
340,31 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: таблетки (10)
379,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
383,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: таблетки (50)
369,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
335,99 грн