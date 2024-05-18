Андипал-B таблетки стрип, №100 - Харків (110752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Економна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
Детальніше
Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -