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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Харків (110752) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки (10)
348,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
369,15 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: таблетки (40)
342,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: таблетки (70)
330,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: таблетки (90)
335,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: таблетки (10)
327,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: таблетки (70)
363,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: таблетки (20)
330,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: таблетки (80)
326,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: таблетки (60)
348,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: таблетки (90)
359,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: таблетки (50)
351,47 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: таблетки (20)
338,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: таблетки (80)
352,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: таблетки (30)
345,51 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
330,42 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: таблетки (70)
335,88 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: таблетки (40)
355,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: таблетки (60)
354,88 грн