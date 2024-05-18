Андипал-B таблетки стрип, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (110752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 53 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека24
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Всього: стрип (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Аптека24
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Всього: стрип (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119