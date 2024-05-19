Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Львів (10338) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 98 аптеках
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, просп. Свободи, 33
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Подорожник
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
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Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Федьковича, 26
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Львів, вул. Франка Івана, 8
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Городоцька, 153
Пульс
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Львів, вул. Ужгородська, 1