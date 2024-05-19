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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Львів (10338) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
39,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (6)
48,20
Економія: -15,00 грн
33,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
44,90
Економія: -11,71 грн
33,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
48,20
Економія: -15,00 грн
33,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
38,70
Економія: -5,51 грн
33,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (4)
42,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (6)
31,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
39,60
Економія: -6,40 грн
33,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
42,30 грн