Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрій, комбінації без психолептиківАндипал-BЦіни в аптеках

Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Харків (10338) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (10)
32,56 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
44,30
Економія: -10,70 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (5)
43,90
Економія: -10,30 грн
33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (10)
32,56 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (7)
46,30
Економія: -13,20 грн
33,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (5)
46,80
Економія: -13,70 грн
33,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (10)
47,20
Економія: -14,10 грн
33,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
38,70
Економія: -5,51 грн
33,19 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (9)
32,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (6)
32,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
35,78
Економія: -2,57 грн
33,21 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (4)
44,30
Економія: -10,70 грн
33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (10)
32,56 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (2)
43,30
Економія: -9,70 грн
33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (4)
34,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (1)
43,33
Економія: -10,14 грн
33,19 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (9)
43,80
Економія: -10,20 грн
33,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (3)
35,39
Економія: -1,82 грн
33,57 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (15)
43,80
Економія: -10,20 грн
33,60 грн