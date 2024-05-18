Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Харків (10338) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Науки, 41/43
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Харків, проїзд Стадіонний, 5
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Всього: упаковка (4)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (9)
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Харків, вул. Китаєнка, 8
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
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Харків, вул. Валентинівська, 35/81