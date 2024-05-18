Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (10338) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (18)
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Дніпро, пров. Парусний, 14-А
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, просп. Науки, 171
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (8)
Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3