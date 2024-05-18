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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (10338) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -2,08 грн
33,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
39,70
Економія: -6,10 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (13)
48,20
Економія: -15,10 грн
33,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6)
39,60
Економія: -6,00 грн
33,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (17)
40,10
Економія: -6,50 грн
33,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (18)
40,60
Економія: -7,00 грн
33,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (3)
40,60
Економія: -7,00 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (6)
44,30
Економія: -11,20 грн
33,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
44,30
Економія: -11,20 грн
33,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
39,20
Економія: -6,01 грн
33,19 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (12)
39,20
Економія: -5,60 грн
33,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (3)
39,60
Економія: -6,00 грн
33,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
49,40
Економія: -16,21 грн
33,19 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (7)
39,60
Економія: -6,00 грн
33,60 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (3)
35,57
Економія: -1,50 грн
34,07 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (15)
43,30
Економія: -9,70 грн
33,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (13)
35,69
Економія: -2,19 грн
33,50 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: упаковка (8)
36,31
Економія: -2,24 грн
34,07 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (7)
41,80
Економія: -8,20 грн
33,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (8)
40,60
Економія: -7,00 грн
33,60 грн