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АХД 2000 розчин нашкірний 75 г/100 г флакон 250 мл з розпилювачем, №1 - Львів (16364) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (2)
109,00
Економія: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (1)
109,00
Економія: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (2)
109,00
Економія: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (3)
110,00
Економія: -3,30 грн
106,70 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (5)
109,00
Економія: -5,45 грн
103,55 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
109,00
Економія: -3,27 грн
105,73 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
80,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (2)
93,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (5)
82,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (2)
80,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1
Всього: упаковка (1)
88,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (4)
69,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (3)
69,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
93,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (2)
82,00 грн