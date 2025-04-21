Натрію тіосульфат-Дарниця (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінницькі Хутори, шосе Немирівське, 94-Е
5.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 25
31.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 36
31.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 55
40.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
175,12
Економія при броні: -19,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, пл. Пам'яті, 21
62.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
45,98
Економія при броні: -2,20 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
96,25
Економія при броні: -2,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 13/2
73.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,99
Економія при броні: -1,10 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
45,98
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
74.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,99
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ружин, вул. Соборна, 60
74.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
75.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
17,50
Економія при броні: -0,53 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 113
75.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
137,94
Економія при броні: -6,60 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
77.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кашперівка, вул. Київська, 5-А
88.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Віньківці, вул. Патріотів України, 13/5
94.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Віньківці, вул. Патріотів України, 13/2
94.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
43,78
Економія при броні: -0,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
99.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ