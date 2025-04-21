Натрію тіосульфат-Дарниця (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
24,34
Економія при броні: -1,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
21,89
Економія при броні: -1,41 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,42
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, вул. Свободи, 86
49.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
49.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,21
Економія при броні: -4,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Березнегувате, вул. Миру, 77
77.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
183,92
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
85.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
88.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ