Натрію тіосульфат-Дарниця (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
44,89
Економія при броні: -3,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
104,75
Економія при броні: -12,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
47,63
Економія при броні: -2,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
209,50
Економія при броні: -24,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
92,00
Економія при броні: -5,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
62,85
Економія при броні: -7,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
87,56
Економія при броні: -2,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
4.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
125,70
Економія при броні: -14,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
109,45
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
125,70
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
4.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
23,80
Економія при броні: -1,08 грн