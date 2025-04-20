Натрію тіосульфат-Дарниця (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,99
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
23,71
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
67,22
Економія при броні: -2,43 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,11
Економія при броні: -2,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
91,96
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
88,42
Економія при броні: -1,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 48-Б
19.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
20.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,91
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
176,85
Економія при броні: -14,45 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 62-Б
2.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Казанка, вул. Центральна, 36
42.0 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
229,90
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Петрове, вул. Центральна, 31
48.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
95,93
Економія при броні: -16,94 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Воронцова, 5-Е
60.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,55
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Новий Буг, пл. Свободи, 16
69.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
146,80
Економія при броні: -37,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
69.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ