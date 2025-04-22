Натрію тіосульфат-Дарниця (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
107.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Катюжанка, вул. Київська, 60
110.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Соборна, 2
114.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
116.3 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
91,96
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
190,20
Економія при броні: -7,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Екстер Олександри / Бальзака Оноре, 18/78
118.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 5-А
118.2 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 63-Б
118.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
119.0 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
68,50
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
23,94
Економія при броні: -1,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 12
120.7 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
209,50
Економія при броні: -24,49 грн