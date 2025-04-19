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Сонован (Sonovan)
Сонован (Sonovan)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
192.8 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
79,94
грн
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Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
161.6 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
486.7 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
607.2 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
617.4 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №20
Фармасайнс
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