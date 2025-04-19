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Сонован (Sonovan)
Сонован (Sonovan)
Дніпро
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Зачиняється о 22:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
670.2 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
79,94
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
198.2 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №20
Фармасайнс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
208.5 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
208.5 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №20
Фармасайнс
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
369.3 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
648.7 км
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Фармасайнс
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