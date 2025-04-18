Атенолол-Здоров'я (Atenolol-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я