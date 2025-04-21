Атенолол-Здоров'я (Atenolol-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
5,84
Економія при броні: -0,29 грн