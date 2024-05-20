Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Одеса (180998) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Софія
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Одеса, вул. Степова, 52/1
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Пастера, 31
Подорожник
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Грецька, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
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Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1