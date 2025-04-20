Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,40
Економія при броні: -5,38 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
113,80
Економія при броні: -12,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
34,61
Економія при броні: -1,79 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,14
Економія при броні: -5,41 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,25
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,50
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,38
Економія при броні: -1,55 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
119,24
Економія при броні: -3,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,53
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,73
Економія при броні: -2,74 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
114,90
Економія при броні: -23,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,62
Економія при броні: -2,60 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
123,42
Економія при броні: -14,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
47,15
Економія при броні: -4,13 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
120,42
Економія при броні: -11,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,95
Економія при броні: -3,02 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,28
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
113,22
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,64
Економія при броні: -2,68 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
123,49
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,30
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог