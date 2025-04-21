Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,35
Економія при броні: -6,62 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,86
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
46,19
Економія при броні: -5,41 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
124,96
Економія при броні: -19,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
67,38
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,79
Економія при броні: -6,04 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
123,68
Економія при броні: -17,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,54
Економія при броні: -5,82 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
111,67
Економія при броні: -6,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,16
Економія при броні: -6,48 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,95
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,91
Економія при броні: -6,23 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
111,55
Економія при броні: -4,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
43,13
Економія при броні: -3,21 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
124,26
Економія при броні: -17,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,97
Економія при броні: -16,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог